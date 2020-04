Stiri pe aceeasi tema

- Marturii cutremuratoare ale pacienților internați in Spitalul de urgența din Suceava. Cea mai mare spaima a lor a fost lipsa tratamentului. Oamenii povestesc cum cadrele medicale veneau in salon și ii anuntau constant ca medicamentele sunt pe terminate, dar și ca e posibil sa nu primeasca si doza urmatoare....

- Colegiul Medicilor din Romania solicita autoritatilor testarea medicilor cu prioritate, dar si a fiecarui pacient care ajunge in spital in acest moment, in contextul in care transmiterea coronavirusului este una comunitara, potrivit unui comunicat de...

- Dana Rogoz mai are puțin și intra in luna a 8-a de sarcina, iar peste aproximativ o luna urmeaza sa nasca. Acum, actrița este in casa, acolo unde se autoizoleaza alaturi de familie. Cu toate astea, fiind insarcinata, vedeta trebuie sa mearga la spital, unde iși va face controalele necesare. Dana Rogoz…

- Soțul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID 19 la Suceava nu are echipament de protectie.O sursa din Spitalul Judetean Suceava…

- Gest impresionant. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a vizitat un spital unde sunt tratati rusii bolnavi de coronavirus. Putin a purtat un combinezon si masca de protectie. Rusia are mai putin de 500 de cazuri de COVID-19 si un singur mort, conform tvc.ru.Rusia are mai putine cazuri de…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca de-a lungul vremurilor și pe plan muzical, Timisoara a fost de nenumarate ori „kilometrul zero“ al Romaniei. Un moment memorabil in „scena“ timișoreana s-a derulat cu 40 de ani in urma, in 1980, cand formația Pro Musica a susținut primul concert rock intr-un…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat trei cetateni din Afganistan si unul din Pakistan care intentionau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria.In aceasta dimineata, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Reprezentantii clujeanului Marius Balo, inchis de 5 ani in China pentru o frauda de 80 de dolari, au trimis o inregistrare audio tulburatoare in care acesta povesteste ororile prin care a trecut. „Am trec prin umilinte si torturi de care mi-e doare sa-mi amintesc”, spune acesta. Marius Balo s-ar…