- Președintele Klaus Iohannis depune vineri dimineața o coroana de flori in fața Clubului "Colectiv", in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia au murit 64 de oameni.La ora 9:00, șeful statului va merge la clubul Colectiv din București, unde se va reculege in memoria victimelor…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis marți, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Redam textul integral al cererii, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Legea are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reduce varsta de pensionare pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. Localitațile vizate. Proiectul de lege. Poluarea scade varsta de pensionare cu doi ani. Președintele Iohannis a promulgat legea De modificarea legii vor beneficia toate persoanele…