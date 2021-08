Stiri pe aceeasi tema

- ​Joi a fost o zi dezastruoasa pe calea ferata din cauza deraierii de la Fetești, dar și din cauza furtunilor și caniculei. Multe trenuri au întârziat cu orele, însa doua au avut cel mai lung parcurs, dupa ce au stat noua ore în câmp. Trenul IR 1921 a ajuns la Arad la 22.45,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat ca USR PLUS pleaca de la guvernare, în cazul în care se schimba configuratia portofoliilor în Executiv, dupa Congresul PNL. El a mai spus ca este enervant ca ministrii de la USR PLUS sa fie sac de box în…

- Inca o tragedie rutiera… In aceasta dimineața, in jurul orei 10.30 s-a produs un accident rutier grav pe D.N.79, in afara localitații Șimand. La fața locului s-au deplasat polițiștii, un echipaj al ambulanței și elicopterul SMURD. Din primele verificari a reieșit faptul ca un barbat de 34 de ani, din…

- Sambata vor avea loc alegeri pentru funcțiile de conducere ale PNL Timisoara, iar liderul filialei județene și-a ales favoritul dintre candidații pentru președinția „localei”. In cursa s-au inscris consilierul local Raul Ambruș și viceprimarul Timișoarei din partea liberalilor, Cristian Tabara „Incurajez…

- O ediție aniversara a Festivalului Filmului Francez din Romania, care celebreaza 25 de ani, are loc intre 1 și 11 iulie in 11 orașe din țara, printre care Timișoara și Arad. Filmele programate la Timișoara vor fi difuzate intre 1 și 4 iulie, atat in Aula Magna a Universitații de Vest in timpul zilei,…

- Iași are cel mai mare avans și urca pe locul 3, reducand diferența fața de lider Cumulat, primariile de sector și primaria generala a Capitalei ocupa primul loc, național Verticala Smart Mobility ramane la conducerea clasamentului, cu un ecart mai mare fața de celelalte categorii Raportul include, pe…

- De Ziua Internaționala a Copilului, Arhiepiscopia Timișoarei, in colaborare cu Cercul de pictura „Buna-Vestire” din urbea de pe Bega, a organizat in parcul catedralei mitropolitane o acțiune dedicata copiilor dornici sa exploreze universul creativ al artei iconografice. Evenimentul s-a bucurat…