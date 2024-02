Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a reacționat vehement la imaginile aparute recent la festivalul din Dubai, in care fostul șef din SRI, Florian Coldea, se afla intr-o altercație cu Sergiu Diacomatu. "Daca eram acum vreo cațiva ani poate faceam tam tam mare, dar totuși aia oameni care au facut asta trebuie sa fie spus numele…

- ANCOM trage un semnal de alarma cu privire la una dintre cele mai folosite aplicații! Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a precizat ca aplicația Tik Tok este o problema de siguranța naționala și ca ar trebui interzisa pe telefoanele angajaților statului. Acesta a precizat pentru Digi24 ca exista…

- Acum ni se sugereaza ca civilii din Fașia Gaza ar fi la fel de radicalizați precum Hamas. Premierul israelian dixit: autoritatea civila palestiniana nu va mai fi, dupa razboi, cum a fost. Ceea ce inseamna ca ori nu va mai fi autoritate legal recunoscuta, ori nu vor mai locui acolo mulți palestinieni…