- Dreadfulweeks este un tanar de doar 16 ani, nascut in Alabama USA, dar care locuieste in Bucuresti, Romania. Muzica lui este influentata de genuri muzicale precum punk, rap sau pop. Drept dovada sta si primul single lansat de tanarul artist, “U Don’t Care”, compus de el, alaturi de Bogdan Gridan si…

- Faydee lanseaza AYWA, o colaborare speciala cu Valderrama, un artist spaniol in varsta de 25 de ani. AYWA este o piesa in care ritmurile orientale se imbina perfect cu cele spaniole și cu trap-ul, al carei clip a fost filmat in Australia și in Spania. Da o stare de bine, provoaca la dans, iar versurile…

- Fiecare piesa DJ Project devine hit in scurt timp, trupa fiind una dintre cele mai apreciate și iubite din Romania. La numai doua saptamani de la lansare, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia a ajuns in top 10 Shazam și are peste 5 milioane de vizualizari pe YouTube, pe un canal recent creat. In…

- V-am povestit luna trecuta despre scandalul pe care 6IX9INE și celebra publicație Billboard l-au avut dupa ce piesa „GOOBA” n-a prins locul 1 in topul HOT 100. Ei bine, de data asta, la a doua piesa scoasa de artist dupa ieșirea din inchisoare, lucurile par sa stea un picuț diferit. In prima saptamana…

- Dintr-un mix de salate verzi, cu branzeturi asortate și pere caramelizate intr-un sos de fructe, delicios, vom avea o nebunie de salata de care nu ne vom satura niciodata - Salata de vara cu pere caramelizate, branzeturi asortate și dressing fructat.

- „Rain on Me”, colaborarea dintre Lady Gaga si Ariana Grande, a debutat pe primul loc in topul american al single-urilor potrivit news.ro.Cu aceasta melodie, Lady Gaga a obtinut a cincea clasare pe primul loc in Billboard Hot 100, iar Ariana Grande, a patra. Piesa a fost lansata online…

- Fara concerte in pub-uri, fara festivaluri sau alte evenimente in aer liber, artiștii au fost nevoiți sa gaseasca totuși soluții pentru a ramane alaturi de fanii lor chiar și in timpul pandemiei de Covid-19. Și au gasit. Online-ul s-a dovedit a fi la fel de frecventat de iubitorii de muzica buna, transformandu-se,…

- Lady Gaga si Ariana Grande prezinta vremea pentru a-si promova colaborarea, iar cele doua cantarete au avut un dialog pentru Weather Channel despre conditiile de ploaie. Piesa lansata de ele saptamana trecuta se numeste „Rain on Me”, anunța MEDIAFAX.Lady Gaga si Ariana Grande prezinta evolutia…