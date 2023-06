Colaborarea, sansa pe care o avem pentru Romania Digitala!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii anunța, vineri, relansarea competiției de proiecte de cercetare aferenta Investiției 8, Componenta 9 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Vreau sa scapam de hartii, de cozi și de birocrația care ne-a ocupat deja prea mult timp, transmite Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. „Pentru asta, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii trebuie sa funcționeze ca un mecanism perfect. Atat intern, cat și in relațiile…

- Colaborarea este șansa pe care o avem pentru Romania Digitala – considera Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii. „Vreau sa scapam de hartii, de cozi și de birocrația care ne-a ocupat deja prea mult timp. Pentru asta, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii trebuie sa funcționeze ca un mecanism…

- ”Perspective noi, idei noi. In fiecare zi vreau sa aduc o noua oportunitate pentru dezvoltare in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii – Romania! Cat de important este sa pleci la drum cu oamenii potriviti? Alaturi de Banca Europeana de Investitii, am incredere ca, pe calea spre Romania Digitala,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Compania Naționala „Poșta Romana și eBay lanseaza marți proiectul e-export nation, o inițiativa ce are ca scop sa sprijine creșterea exporturilor online de produse ale afacerilor romanești.

- “Partea de patrimoniu care se transfera consta intr-un portofoliu de investitii/participatii din cadrul unor societati din Romania. Astfel, motivatia principala a divizarii consta in implementarea unei noi societati care sa ofere flexibilitate in dezvoltarea de noi activitati/investitii, permitand in…

- PSD și PNL sunt in pline negocieri pentru noua formula de Guvern, care va conduce țara pana la alegerile din 2024. Deși inca nu s-a anunțat data la care va fi facut cunoscut noul Guvern, negocierile sunt in toi. Printre personajele luate in calcul se numara social-democratul Daniel Suciu și Sabin Sarmaș,…

- Directorul INCAS, suspendat din functie. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, l-a suspendat din functie pe seful CA al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti, Catalin Nae. Acesta va fi suspendat pana pe 25 iunie, data…