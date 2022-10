Coiful de aur de la Coţofeneşti, de la Madrid la Bucureşti! V.Stoica Dupa ce, timp de cateva luni, a fost la loc de cinste intr-o expoziție organizata la Madrid, coiful geto-dacic, din aur, descoperit la Coțofenești – comuna Varbilau, județul Prahova, va fi ”vedeta” unei expoziții gazduite de Muzeul Național de Istorie a Romaniei – „Dacia. Ultima frontiera a romanitații”, al carei vernisaj va avea loc maine, 27 octombrie 2022. Expoziția are la baza conceptul expozițional materializat intr-un proiect de mare succes, „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane”, realizat, in anul 2021, la prestigiosul Muzeu Național de Arheologie din Madrid.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Dacia. Ultima frontiera a romanitatii", care are la baza conceptul expozitional materializat in proiectul "Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane", realizat in anul 2021 la prestigiosul Muzeu National de Arheologie din Madrid, se va deschide joi, la Muzeul National…

- Gazul romanesc pentru Republica Moldova este o alternativa a celui rusesc, furnizat in prezent de catre Federația Rusa, insa, semnarea unui contract de lunga durata intre Chișinau și București, care sa asigure suta la suta țara noastra cu aceasta resursa, in prezent, nu poate fi o obține. O asemenea…

- Excursiile propuse participantilor prezenti la Conferinta Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (PP-22), de la Bucuresti, vor avea loc in zilele de 1, 8 si 9 octombrie, potrivit unui anunt facut la finalul unei sedinte plenare organizata in marja evenimentului de catre delegatiei…

- O expozitie curatoriata de Art Safari unde poate fi admirata o opera semnata de Nicolae Grigorescu din colectia Muzeului National de Arta al Romaniei – “Car cu patru boi” si macheta avionului “Vlaicu II”, reconstituire la scara 1:5, din colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei, va fi prezentata…

- La Biserica „Sf. Pantelimon” din București s-au reunit cercetatori din Romania și Republica Moldova, care au vorbit despre rolul Manastirii Neamț in circulația de carte romaneasca pe ambele maluri ale Prutului. Aceasta a fost esențiala pentru pastrarea identitații naționale a romanilor basarabeni,…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.), domnul Nicu Marcu, s-a intalnit, astazi, la sediul Autoritații, cu domnul Octavian Armașu, Guvernatorul Bancii Naționale a Republicii Moldova (BNM). O delegație a BNM se afla intr-o vizita oficiala la București, in contextul in care instituția…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara manastirea cisterciana Egres. Situat pe raza comunei Sanpetru Mare, județul Timiș, situl arheologic este unul dintre cele mai importante din epoca medievala…

- Incepand cu 7 septembrie a.c., de la ora 14.00, la sediul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie. Prahova din Ploiesti, va fi deschisa expoziția foto-documentara „190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial”. Astfel, potrivit instituției menționate, ”Publicul va avea ocazia intalnirii…