Coiful dacic de aur de la Coțofenești va fi vedetă la Madrid Coiful de la Coțofenești, dar și alte cateva sute de piese arheologice de la 15 muzee din Romania vor fi expuse la Madrid cu ocazia aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Spania. Coiful de la Coțofenești este un coif geto-dac ce dateaza din prima jumatate asecolului 4 i.Hr. El a fost descoperit in anul 1928 in satul Coțafenești- Varbilau, județul Prahova. “Sute de piese arheologice de la 15 muzee din Romania, reflectand viața populațiilor care au trait pe teritoriul Romaniei in epocile romana și pre-romana, vor invada anul acesta centrul Madridului in cadrul uneia dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

