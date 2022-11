Stiri pe aceeasi tema

- Familia Iohannis s-a pozat cu familia Biden. Presedintele Klaus Iohannis a participat impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la receptia oferita, la New York, sefilor de stat prezenti la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, o fotografie care surprinde acest moment fiind publicata pe contul…

- Klaus Iohannis a publicat pe Facebook, vineri dimineața, o fotografie in care se afla alaturi de soția sa, de președintele american Joe Biden și de prima doamna, Jill. Poza a fost facuta la New York, cu ocazia recepției oferite in onoarea șefilor delegațiilor prezenți la Adunarea Generala…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook o fotografie in care, impreuna cu sotia sa, apare alaturi de presedintele american Joe Biden si de Prima doamna Jill Biden, la receptia oferita in onoarea sefilor de stat prezenti la Adunarea Generala ONU. "Alaturi de Presedintele Statelor Unite ale Americii,…

- Gica Hagi chiar are de ce sa fie un tata mandru. Fiica lui, Kira Hagi, a debutat ca actrița in urma cu cațiva ani, iar de atunci, tanara bifeaza rol dupa rol. Dupa ce Kira Hagi a anunțat, in urma cu ceva vreme ca va juca alaturi de Michelle Obama, fosta "Prima Doamna" a Statelor Unite ale Americii,…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a evocat clipele traite in ziua atentatelor din 11 septembrie si a subliniat ca ”se temea teribil” ca sora sa, Bonny Jacobs, insotitoare de bord a companiei aeriene United Airlines, se afla in unul dintre cele patru avioane deturnate. Jill Biden a spus ca…

- Jill Biden, soția președintelui Statelor Unite, a fost reinfectata cu coronavirusul COVID-19 la patru zile dupa ce s-a recuperat, relateaza miercuri The Hill. „Prima doamna nu a dezvoltat simptome ale bolii. Ea va ramane in Delaware in izolare”, a declarat directorul de comunicare al Primei Doamne,…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden (71 de ani), a fost testata pozitiv pentru Covid-19 și se confrunta cu simptome ușoare, a declarat marți purtatorul ei de cuvant al ei, potrivit CNN. Soția președintelui american este vaccinata de doua ori și a facut alte doua doze booster. De asemenea, ea a luat preventiv…

- Vacanța și relaxarea doamnelor sunt, adesea, presarate cu vizite prin magazine. La fel a facut și Prima Doamna a Statelor Unite, fotografiata in timpul unei reprize de shopping alaturi de soția lui Hunter Biden, Mellisa Cohen. Aflata in vacanța, pe insula Kiawah (Carolina de Sud), alaturi de președintele…