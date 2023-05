Codul Educației va fi îmbunătățit la fiecare nivel de învățămînt Tinerii specialiști, angajați in sistemul educațional, vor beneficia de acordarea facilitaților din partea statului pentru o perioada de 5 ani, și nu de 3, cum a fost pina in prezent. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea Codului educației, care vine cu masuri de imbunatațire a sistemului educațional la toate nivelele. De asemenea, au fost introduse obligații noi pentru par Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Proiect educațional "Puterea celor slabi. Chipul feminin al Marelui Razboi" ("Сила Слабых. Женское лицо Великой войны") iși continua activitatea in instituțiile de invațamint din Moldova. Despre acest lucru a anunțat pe pagina sa de socializare unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful…

- Universitatea Politehnica Timișoara s-a implicat in ultimii ani in organizarea mai multor evenimente culturale și artistice pentru studenți. Asemenea companiilor care le ofera angajaților beneficii, și UPT vine cu o serie de avantaje pentru studenți, iar implicarea lor in viața culturala este unul dintre…

- „Festivalul Tineretului”, organizat de Filarmonica Pitești, a ajuns la cea de-a treia ediție. Tinerii talentați, cu varsta de pana in 19 ani, ce canta la un instrument sau sunt soliști vocali și doresc sa devina cunoscuți, sunt invitați sa se inscrie chiar pe site-ul instituției, www.filarmonica-pitești.ro,…

- Tinerii europeni ar putea invata sa conduca incepand cu varsta de 17 ani si vor putea chiar sa obtina un permis de conducere, conform unor propuneri prezentate de Comisia Europeana in aceasta saptamana. Oficialii europeni pregatesc modernizarea normelor privind permisele de conducere si vor sa aduca…

- Bistrița Romania International Film Festival, BRIFF, a fost prezentat ieri seara, in Soho Music Hall. Aici au fost proiectate doua scurtmetraje speciale, incheiate cu un concert iarba Fiarelor la care s-a dansat din plin. „Ne-am dorit sa organizam un fel de BRIFF Teaser Night. Sa urmarim impreuna doua…

- Proiectul „POȘTAȘUL INIMII”, organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani, care s-a desfașurat in perioada 7-14 februarie 2023, a ajuns la final. Astfel, scrisorile de dragoste cu numele și prenumele destinatarului, liceul/colegiul și clasa destinatarului au fost depuse in urnele din holul fiecarei…

- Un grup de zece cetațeni romani, dintre care noua studenți romani și un profesor coordonator, urmeaza a fi repatriat din Turcia, in urma cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria in noaptea de duminica spre luni. Cei zece cetațeni romani nu sunt raniți dar au cerut sa revina acasa. Tinerii…