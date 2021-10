Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea dobanzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an si cresterea ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2% pe an. "Consiliul de Administratie…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) pune in circulație, in aceasta toamna, o noua bancnota, de 20 de lei, pe care va aparea chipul Ecaterinei Teodoroiu. Aceasta bancnota ar fi trebuit sa fie lansata anul trecut, dar evenimentul a fost amanat pentru 2021. Bancnota de 20 de lei ar fi trebuit sa fie lansata…

- Sectorul guvernamental este cel care creeaza deficitul extern in totalitate, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Ce zice despre pandemie (n.r. – Daniel Daianu)? Zice un lucru cam in felul urmator: nu am scapat de ea. Sa fim seriosi. Si o spune cand a scris articolele,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, impreuna cu casa de avocatura Piperea & Asociații, a organizat, in data de 23 septembrie 2021, conferința Noul Cod Comercial Roman, eveniment ce a reunit specialiști din cadrul Bancii Naționale a Romaniei, Asociației Romane a Bancilor, profesioniști din…

- Economisirea este vazuta ca singurul mod de a-și asigura un trai mai bun la batranețe de Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Acesta ii sfatuiește pe viitorii pensionari sa faca economii pentru a avea bani la pensie. „Cred ca demografia este o mare problema pentru Romania. Este…

- ​Primul pas în crearea Bancii Naționale de Dezvoltare e facut, respectiv publicarea proiectului, la câteva ore dupa ce a plecat Florin Cîțu de la Ministerul Finanțelor și a ramas Dan Vîlceanu, noul ministru. Este vorba, de fapt, despre crearea cadrului legal pentru înființare.Despre…