- Cu toate acestea, 7 din 10 respondenti sunt de acord ca acest obicei este unul periculos, arata acelasi sondaj, iar riscurile cresc si mai mult in perioada de iarna, atat din punctul de vedere al pietonilor, cat si al soferilor. In acest context, pe intreaga perioada a lunii decembrie, Generali Romania…

- Mai bine 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar de cel puțin cateva ori pe an, iar 51% justifica acest lucru prin faptul ca trecerile sunt prea departe, arata un sondaj realizat de catre Generali și Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor (APPA).Un procent de 31% dintre pietoni spun…

- Peste 90% dintre pietonii romani traverseaza neregulamentar cel putin de cateva ori pe an, iar aproape 50% recunosc ca traverseaza neregulamentar de mai multe ori pe luna, arata un sondaj realizat online, la care au participat peste 16.200 de respondenti, potrivit unui comunicat al Generali Romania.…

- In cursul anului trecut, in fiecare zi s-au produs, in medie 24 de accidente rutiere grave care s-au soldat cu 5 morți, 22 de raniți grav și 9 raniți ușor, arata un raport al Poliției Romane. Cauzele accidentelor au fost viteza neadaptata, traversarea neregulamentara și neacordare de prioritate.

- Trecerea la ora de iarna 2019. Cum ne afecteaza și cum ne protejam. Romania trece la ora de iarna in weekendul 26-27 octombrie 2019. Așadar, vom dormi mai mult cu o ora, avand insa mai puțina lumina naturala de la soare.

- Ora de iarna este trecerea la ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in majoritatea țarilor ori teritoriilor, indeosebi in emisfera nordica. Ea acopera calendaristic perioada cuprinsa intre lunile octombrie a unui an și aprilie a anului urmator. Trecerea la…

- ORA DE IARNA 2019. Vezi ce se intampla cu ora de iarna dupa decizia Comisiei Europene de a renunta la schimbarea orei Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie.…

- Nu mai este foarte mult timp pana cand sezonul rece iși va intra in drepturi, astfel ca ne pregatim sa trecem la ora de iarna. In fiecare an, in luna octombrie se trece la ora de iarna, moment in care noaptea devine mai lunga și ziua mai scurta. Vezi cand se schimba ora in 2019! Cand se trece la ora…