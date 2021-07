Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, sambata, avertizari nowcasting cod roșu de ploi și vijelii pentru mai multe localitați din judele Brașov, Hunedoara, Valcea și Gorj, in special pentru zona inalta. Potrivit ANM,...

- ANM a emis, sambata dupa-amiaza, trei avertizari cod roșu de furtuna și ploi torențiale in anumte regiuni din județe Hunedoara, Brașov, Valcea și Gorj. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in judetul Hunedoara, in zona de munte, la peste 1.800 de metri, dar si in localitatile Petrosani, Vulcan,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod portocaliu de vijelii și averse valabil in 10 județe din țara. Sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Sibiu, Valcea, Brașov,...

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod portocaliu de ploi și vijelii valabil in 10 județe din țara, intre orele 13.00 și 23.00. Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Sibiu, Valcea, Brașov, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau și Vrancea.

- Meteorologii au prelungit Codul portocaliu de furtuni si ploi torentiale, pana in noaptea de marti spre miercuri, in 23 de judete din Moldova, Transilvania, Maramures si zona montana, in timp ce aproape tot restul tarii va fi sub Cod galben. Instabilitatea atmosferica se ma mentine si in cursul zilei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Conform meteorologilor, sunt așteptate „intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90…100 km/h”. Alerta cod galben este valabila…

- Meteorologii au emis duminica dupa-amiaza avertizari Cod galben de furtuna valabile in patru județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate Arad, Bihor, Timș și Satu Mare. In aceste zone se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale de 55-65 km/h și izolat peste…

- Meteorologii au emis miercuri dimineata, 19 mai, mai multe alerte cod galben de vant puternic valabile in urmatoarele ore in judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Caras-Severin, Hunedoara, Gorj, Valcea, Arges, Prahova, Dambovita si Buzau, informeaza Agerpres.