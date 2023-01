Cod roșu de ninsori și viscol puternic. Cod galben și cod portocaliu de ploi. Iată zonele vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, atenționari de vreme severa, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18 La munte, in Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și in nord-vestul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55…75 km/h. In zona montana se vor acumula cantitați de precipitații in general de 25…40 l/mp. Acestea vor fi sub forma de ploaie, iar la altitudini de peste 1500 m mixte. Temporar va ploua și in restul teritoriului, in special in jumatatea de vest, unde se vor acumula cantitați de apa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

