- Meteorologiii au emis miercuri o avertizare cod portocaliu de averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina de medii dimensiuni pentru aproape jumatate de tara, valabila in intervalul 14-23, in timp ce in restul tarii este anuntat cod galben de instabilitate atmosferica sau se mentine…

- Cod Roșu de ploi torențiale in Caraș-Severin. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), avertizarea meteo a intrat in vigoare la ora 20:25 si va fi valabila pana la ora 21:25 pentru localitatile Oravița, Racașdia și Ciclova. Se anunța averse torențiale ce vor acumula peste 30…40 l/mp.…

- Județul Alba, sub COD GALBEN de ploi pana marți dimineața: averse torențiale, descarcari electrice și izolat grindina Județul Alba ramane sub cod galben de ploi. Autoritațile au emis o noua avertizare, valabila intre 12 iunie, ora 6 și 13 iunie, ora 10. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar…

- CARAȘ-SEVERIN – Apele au intrat in mai multe garaje dintr-un bloc de pe strada Fagarașului. Codul roșu emis pentru aceasta dupa-amiaza, vizeaza in județul nostru: Reșița, Bocșa, Berzovia, Doclin, Tarnova, Ramna, Ezeriș, Ocna de Fier! Pana la acest moment, pe fondul avertizarii meteorologice in vigoare,…

- Autoritatile din Cluj au transmis in urma cu puține momente, un mesaj RO-Alert. Se așteapta averse torențiale care vor acumula peste 35-40 l/mp. ISU Cluj le recomanda clujenilor sa evite deplasarile și sa ia masuri de adapostire.„In contextul avertizarii COD PORTOCALIU de fenomene meteo extreme, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod rosu de vijelie si grindina pentru localitatea Sopotu Nou din judetul Caras-Severin. Aici este prognozata ploaie torențiala intre orele 12:55 și 13:40, cu o cantitate de precipitații de 40-50 de litri pe metru patrat.…

- Patru persoane, printre care si un copil de 3 ani, au ajuns la spital dupa ce autoturismele in care se aflau s-au lovit frontal. Grav accident de circulatie, aseara, in judetul Caras-Severin, la iesirea din Resita spre Bocsa. Una dintre masini ar fi patruns cu viteza pe contrasens și s-a izbit violent…