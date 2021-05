Stiri pe aceeasi tema

- Tipul mesajului : Atenționare nowcastingData emiterii : 27-05-2021 ora 18 Nr. mesajului : 1Valabil de la : 27-05-2021 ora 18:40 pana la : 27-05-2021 ora 19:40In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Savadisla, Frata,…

- Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Berzasca, Sichevița, Garnic, Șopotu Nou din județul Caraș-Severin. In aceste zone se vor semnala averse torențiale ce vor depași 40..50 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului. In zona avertizata in ultimele ore s-au cumulat in…

- Meteorologii anunța cod galben de furtuna și vant puternic in diferite regiuni din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața, o atenționare nowcasting cod galben de furtuna. Aceasta este valabila in mai multe localitați din județele: Olt, Dolj, Valcea, Sibiu, Caraș-Severin…

- Un spectacol „de groaza”, azi-noapte, pe bolta cereasca a orașului: fulgere și tunete au brazdat cerul, preț de mai bine de o jumatate de ora. Bistrițenii au urmarit cu sufletul la gura, duminica seara, spectacolul de fulgere. Totul a inceput puțin dupa ora 21.00. Furtuna a fost surprinsa in cateva…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting furtuna in București. Se vor inregistra averse ce vor cumula 15...20 litri pe metru patrat, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.

- Meteorologii au lansat, in aceasta dupa amiaza, mai multe alerte meteo cod galben pentru localitați din județele Timiș, Caraș Severin și Hunedoara. Pana la ora 19,30, sunt așteptate averse care vor cumula 20 – 25 l/mp, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata…

- Un imens nor de nisip care a "inghitit" case, cladiri si fabrici a fost observat in provincia Gansu din nord-vestul Chinei, impresionantul fenomen meteo provocand mai multe accidente rutiere si un nivel crescut de poluare, informeaza marti AFP. Aceste furtuni de nisip sunt frecvente in…

