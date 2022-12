Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența monitorizeaza in continuare situația in legatura cu marirea debitului de apa deversat din Lacul de Acumulare Dnestrovsck pe raul Nistru. De catre IGSU au fost instituite posturile de monitorizare și evaluare a riscului de inundații, care nu au atestat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a reacționat pe Facebook dupa ce Libertatea a scris ca patru autospeciale pentru tratament hiperbaric și oxigeno-terapie zac nefolosite de patru aniSecretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, recunoaște, indirect,…

- Joi dimineața s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,4 pe scara Richter in Romania, cel mai mare din ultimii doi ani și jumatate. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in județul Buzau, in zona seismica Vrancea la ora 6.50 și s-a resimțit puternic. Recomandarile…

- In cursul zilei de ieri, 12.10.2022, pompierii salvatori au intervenit in peste 1.200 situatii de urgenta In ultimele 24 de ore, salvatorii au gestionat 1.267 situatii de urgenta, majoritatea dintre acestea fiind pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate. Astfel, 1.110 persoane…

- Peste 7.500 de locuinte au fost jefuite in prima jumatate a acestui an, arata datele IGPR; In primele 6 luni ale acestui an au avut loc peste 4.000 de incendii la locuințe, arata datele IGSU, majoritatea afectand case (comparativ cu apartamente de bloc); Conform datelor INFP, in primul semestru din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse care vor cumula peste 25 l/mp, intensificari ale vantului, descarcari electrice, grindina”. Alerta meteo este valabila in județul Arad, mai exact zona localitaților Santana, Curtici, Macea, Zimandu Nou, Șagu,…

- Hidrologii au emis marti seara o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila in judetul Timis. Este vizat bazinul hidrografic Gladna- afluent al raului Bega, in judetul Timis.Pana marți seara, ploile torențiale au provocat deja inundații in localitațile din estul județului Timiș. Mai multe paraie s-au…

- Hidrologii au emis luni mai multe avertizari Cod galben și portocaliu de viituri, valabile de luni pana marți pe rauri din 13 județe. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…