Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis, astazi, o avertizare meteo cod galben de ploi torentiale, vijelii si instabilitate atmosferica, valabila pana diseara. ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabil incepand cu ora 14:00, pana la ora 22:00. In Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala…

- Hidrologii avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județul Hunedoara. Specialiștii au emis cod galben de inundații. Avertizarea este valabila duminica pana la ora 23.00. „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri…

- Meteorologii de la ANM au emis duminica avertizari de ploi, vijelii si grindina pentru cea mai mare parte a tarii. Conform ANM, duminica, in intervalul 13:00 – 23:00, mai multe zone se vor afla sub cod galben de „instabilitate atmosferica temporar accentuata”. „In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures,…

- Meteorologii anunta, joi, instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni, fiind emis cod galben pentru opt judete. De vineri dimineata pana sambata, instabilitatea va cuprinde treptat intreaga tara. Potrivit ANM, in intervalul 17 iunie, ora 03.00 – 17 iunie, ora 11.00, in…

- Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi torențiale și instabilitate atmosferica accentuata, pentru mai multe județe din țara. In unele localitați din Cluj s-a anunțat cod portocaliu. Codul galben intra in vigoare la ora 12.00 și va fi valabil pana la ora 22.00. In acest interval, local in zona…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 17 judete din țara. Potrivit ANM, joi, intre 12.00 și 21.00, vor fi ploi torențiale, descarcari electrice și posibila grindina in zonele vizate. In Crișana, Maramureș, local in Transilvania, Banat…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Vremea se anunța a fi capricioasa, in a doua zi a saptamanii, in cateva zone din țara, unde in orele urmatoare vor aparea manifestari asociate instabilitații atmosferice. In aceasta dimineața, meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN, ce va fi valabila in intervalul 31 mai, ora 12 – 31 mai, ora…