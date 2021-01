Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de viscol și ninsori in mai multe județe din țara, printre care și județul nostru, mai ales in zona de munte. Avertizarea este valabila incepand din aceasta dimineața, 15 ianuarie pana la ora 9:00. Astfel, in intervalul menționat, local la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsoare și viscol valabil de miercuri seara seara, de la ora 21:00, pana joi dimineața la ora 3:00. Este vizata zona de munte a județului, la cota 1700 de metri, in zona Oașa, și a Munților Șureanu. Se vor semnala ninsori și intensificari…

- COD GALBEN de ninsoare și vant puternic in zona montana a județului Alba, pana joi dimineața, ora 03.00 O atenționare imediata de Cod Galben de vant puternic valabil pentru zona montana de peste cota 1.800 metri a județului Alba a fost recent emisa de catre meteorologi. Avertizarea este valabila in...…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița și ninsoare in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova. O alerta cod galben va intra in vigoare miercuri, la ora 18.00, și anunța viscol la munte, in 10 județe. In perioada miercuri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare de vant puternic valabila la nivelul intregii tari, in perioada 29 decembrie, ora 10:00 – 31 decembrie, ora 12:00. In zona de munte a județului Alba, marți, 29 decembrie, este valabila pana la ora 16:00 o atenționare Cod Galben de intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de ninsori și viscol in zonele montane din Alba și alte județe din țara, valabila de miercuri dupa-amiaza pana vineri. In zonele mai joase, vor fi ploi și se va forma polei. COD GALBEN: de miercuri, 9 decembrie, ora 17.00 pana vineri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat care au fost cele mai timpurii și cele mai tarzii ninsori cazute in regiuni din țara, intre anii 1961 și 2019. Date privind cea mai timpurie ninsoare și cea mai tarzie ninsoare, in intervalul 1961-2019: Maramureș – Prima zi cu ninsoare din Maramureș…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ceața valabil pe teritoriul județului Alba. Sunt vizate zonele joase. Fenomene vizate: local ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Codul este valabil pana miercuri, 28 octombrie, ora 10,00…