Cod galben de instabilitate astmosferică accentuată în aproape întreaga țară Eveniment Cod galben de instabilitate astmosferica accentuata in aproape intreaga țara iunie 17, 2022 12:17 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intervalul 17 iunie, ora 11.00 – 18 iunie, ora 06.00, fiind vizate majoritatea județelor din țara. Astfel, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi descarcari electrice, intensificari ale vantului și vijelii (viteze la rafala de peste 55…75 km/h), averse torentiale și izolat grindina. Noaptea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Potrivit ANM, in intervalul 17 iunie, ora 03 17 iunie, ora 11 in vestul si nord vestul tarii, precum si in zona Muntilor Apuseni, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Eveniment Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate de apa pana duminica iunie 10, 2022 09:49 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod galben valabil in intervalul 10 iunie, ora 14.00 – 12 iunie, ora 22.00. Fenomenele vizate sunt…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o atentionare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit ANM, in intervalul 4 iunie, ora 12.00 5 iunie, ora 03.00 in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local in Oltenia si Moldova, vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua noi avertizari meteo cod galben și portocaliu, de instabilitate atmosferica, vijelii și ploi abundente, valabile in aproape toata țara. Codul galben privește o instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul 29 mai, ora 10 – 30 mai, ora…

- Eveniment Județul Teleorman, sub Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata mai 17, 2022 10:35 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteorologica, valabila in intervalul 17 mai, ora 14.00 – 18 mai, ora 06.00. Fenomene vizate sunt instabilitate…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 17-05-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : 17 mai, ora 14 – 18 mai, ora 06; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA…

- Eveniment COD GALBEN – instabilitate atmosferica temporar accentuata mai 14, 2022 10:55 In Muntenia, Dobrogea și estul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descarcari electrice, Intensificari de scurta durata ale…

- Eveniment Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa aprilie 27, 2022 10:48 O atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa, valabila pana joi seara in toata tara, mai putin in zona Dobrogei, a…