Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bursuc și Florin Salam și-au aruncat cuvinte grele, in urma cu puțin timp, in mediul online. Ei bine, totul a pornit de la cateva afirmații facute de "Regele manelelor". Cu toate acestea, impresarul s-a simțit jignit și a rabufnit imediat dupa cele auzite. De acolo a mai fost doar un pas pana la…

- Momente de groaza pentru Sorin Copilul de Aur. Manelistul a fost supus agresiunilor fizice, in municipiul Calarași, pe strada Varianta Nord, intr-un cort destinat evenimentelor, unde avea loc o nunta. Afla in randurile de mai jos de la ce a pornit scandalul, de fapt. Motivul este pur și simplu ireal.…

- Fiul lui Dani Stoian ii calca pe urme bunicului sau, Florin Salam. Avem dovada ca celebrul cantareț de manele are cu cine sa se mandreasca și este foarte fericit sa vada ca are așa urmași. Iata cum l-a surprins Dani Stoian pe baiețelul lui in varsta de 2 anișori și jumatate!

- Regele manelelor ramane rege peste tot unde ajunge. Florin Salam a ieșit in oraș, iar toata atenția oamenilor a fost asupra lui. Manelistul a ieșit cu soția și fiica lor, dar și cu Marian Aliuța. Fostul fotbalist a venit cu cațiva prieteni, care au profitat de celebritatea pe care au avut-o in fața…

- Cocoș de la Calarași a imprumutat mașina de la cel mai bun prieten, iar mai apoi s-au certat și a facut accident. Autoturismul a fost lovit de un TIR, iar celebru manelist susține ca nimic nu este intamplator. Iata ce a marturisit la Antena Stars!

- Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, s-a casatorit! Dupa ceremonia de la Starea Civila, a urmat o petrecere cu fast organizata pentru a sarbatori uniunea celor doi tineri, insa Florin Salam a lipsit de la ambele evenimente, ridicand semne de intrebare. Iata primele imagini.

- Florin Salam a intrat din nou in centrul unei controverse, dupa ce a fost scos dintre petrecareții de la o nunta din Craiova, deoarece nu canta de 3 ore. Manelistul susține ca i s-ar fi pus o substanța in pahar, lucru care i-a „blocat creierul”. La scurt timp dupa ce au aparut imagini cu momentul tulburator,…

- Florin Salam neaga ca ar fi fost sub influența substanțelor interzise la nunta din Craiova. Manelistul susține ca i-a fost pus ceva in pahar. Celebrul artist a fost umilit și alungat din cauza vocii ragușite. Ce a spus cantarețul despre imaginile care au fost virale pe rețelele de socializare.