Cocalarii din Romania nu vor mai putea sa-si cumpere Mercedes Benz cu transmisie manuala si motoare diesel

- Prefectul Capitalei Rominiei a anunțat marți dupa-amiaza noi restricții care vor intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie, in București, in contextul creșterii vertiginoase a cazurilor de COVID-19 in Romania, transmite Digi24. Principalele declarații ale prefectului Capitalei: Activitatea cu publicul…

- Astazi, este Ziua Mondiala a Inimii, o zi importanta pentru intreaga lume medicala, folosita pentru a informa populatia din intreaga lume cu privire la principala cauza de deces, bolile cardiovasculare.

- Dupa accesarea OG6 pentru restructurarea datoriilor la bugetul de stat, ROMAERO obține, sub indrumarea CIT Restructuring, o companie fondata de CITR și parte din Impetum Group, a doua finanțare bancara in valoare de 14 milioane de lei pe 36 de luni, pentru susținerea activitatii curente. ROMAERO a mai…

- La finalul lunii aprilie, Jaguar Land Rover a introdus un sistem de propulsie plug-in hybrid pentru SUV-urile Range Rover Evoque și Land Rover Discovery Sport. Acum, reprezentanții companiei britanice anunța imbunatațiri noi pentru modelele amintite anterior. Range Rover Evoque și Land Rover Discovery…

- "ROCA Investments, parte din Impetum Group, o solutie de capital, parteneriat si management pentru consolidarea afacerilor romanesti care au un viitor valid, se alatura actionariatului Bico Industries, liderul pietei de plasa din fibra de sticla din estul Europei si cel mai mare producator autohton…

- Accidente cumplite, sambata, pe drumurile din Romania. Trei persoane au decedat in evenimente rutiere diferite. In Caraș-Severin, o femeie a murit dupa impactul dintre un microbuz și o mașina, in Argeș și-a pierdut viața un barbat, iar in Prahova un alt barbat a decedat dupa ce mașina in care se afla…

- Romania, Letonia și Bulgaria sunt pe primele trei locuri la numarul de decese provocate in 2017 de boli sau afecțiuni care puteau fi tratate la persoanele sub 75 de ani. Bolile cardiace ischemice, cerebrovasculare, cancerul colorectal, pneumonia și cancerul la san sunt printre principalele cauze ale…

- Președintele a anunțat decizia la finalul unei ședințe cu premierul, vicepremierul Turcan, și miniștrii Sanatații și de Interne. A participat și șeful DSU, Raed Arafat. Iohannis a mai spus ca va insista, in cadrul summitului Consiliului European de vineri, pentru ca Romania sa primeasca un sprijin consistent…