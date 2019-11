Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta DIICOT in dosarul interlopului Lucian Boncu, arestat preventiv pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina, scoate la iveala detalii socante despre modul in care actionau persoanele din ancheta. DIICOT a monitorizat atent activitatea gruparii lui Boncu, care avea…

- Liberalul Ioan Nasleu a anunțat, astazi, ca se leapada de prietenii sai de chefuri, interlopii Lucian Boncu, Alin Oița și ceilalți pe care in dedicația filmata in clubul de manele din Timișoara ii numea ”frații”, ”armata sa”. Anunțul a venit la 48 de ore dupa ce, intr-o postare pe Facebook, omul de…

- Un cunoscut interlop din Timisoara, Lucian Boncu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind suspectat de procurorii DIICOT ca este cel care proteja o retea de dealeri de droguri destructurata in urma mai multor perchezitii care au avut loc miercuri. Surse judiciare au declarat,…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Timișoara prinde culoare. Patru artiști au muncit la foc continuu timp de o saptamana pentru realizarea celei mai mari picturi murale din Romania. Rezultatul este unul remarcabil și poate fi vazut pe fațada de peste 500 de metri patrați a unui siloz aflat pe malul Begai, in zona industriala Solventul.…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Pare incredibil, dar o parte dintre locuitorii din nordul Timișoarei au ramas fara curent electric, de duminica de la ora 17. The post Pana uriasa de curent in Timisoara. La 37 de grade Celsius, oamenii pot arunca hrana din frigidere appeared first on Renasterea banateana .