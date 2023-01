Coca Cola susține ca unele retete pot fi adaptate din motive legitime, cum ar fi reglementarile locale sau preferintele consumatorilor, dar cu respectarea legilației. Compania Coca-Cola Romania va colabora cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in ceea ce investigatiile demarate pentru verificarea a trei produse Fanta in toate statele membre UE pentru depistarea dublului standard si va oferi argumente si dovezi pentru a fundamenta pozitia companiei in raport cu acuzatiile aduse. „Cooperam cu ANPC in aceasta chestiune inca din luna iunie 2022 si vom continua sa oferim argumente…