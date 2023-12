Stiri pe aceeasi tema

- "Am mai vorbit despre chestiunea asta atunci cand am avut ocazie, pentru ca in tot acest context in care la o conferința a aleșilor locali ai PNL se exprima temeri legate de ceea ce inseamna populismul și creșterea curentelor extremiste in Europa și in Romania. Cred ca adevarul, realitatea, sinceritatea…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Liga Aleșilor Locali, ca intrarea intr-o coaliție cu PSD a fost decizie pe care și-o asuma și care a fost necesara ținand cont de crizele succesive din perioada respectiva.

- Coaliția PSD-PNL traseaza zilele astea direcția bugetara in privința anului 2024. Pentru asta, Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a pregatit estimarile pe care se va baza bugetul pe 2024.

- Ministrul Finanțelor a anunțat la conferința „Bugetul si finantarea Romaniei in 2024: la ce sa se astepte economia?” ca vor exista bugete generoase pentru Educație și Sanatate in 2024. In 2024, Romania se va axa pe absorbția banilor europeni. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, prezent la conferința…

- „Am inceput astazi lucrarile forurilor de conducere ale PNL, la Sinaia, cu un raport al activitații guvernamentale. Miniștrii liberali au prezentat principalele proiecte pe care le au in desfașurare in aceasta perioada pentru a avansa, in toate domeniile pe care le coordonam, reformele asumate de la…

- Coaliția a decis ca bugetul alocat pentru investiții in 2024 sa fie puțin mai mic decat cel din 2023. Nicolae Ciuca le-a explicat liderilor PNL ca nu e vorba de o reducere a sumei, ci mai degraba de o recalibrare a ei la o valoare care sa poata fi cheltuita.Deficitul pentru anul viitor, pe care l-am…

