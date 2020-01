Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților va vota joi o moțiune care sa limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a intreprinde acțiuni militare impotriva Iranului, intrucat s-au intensificat criticile democraților dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Citește…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a primit un mesaj verbal din partea Iranului in care a fost instiintat ca riposta sa la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani este "iminenta si in curs", a anuntat miercuri intr-un comunicat purtatorul de cuvant al sefului guvernului de la Bagdad,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani a fost inmormantat miercuri in orasul sau natal, Kerman, la numai cateva ore dupa ce Iranul a atacat cu rachete doua baze militare din Irak, folosite de SUA, relateaza CNN, conform agerpres.ro. Atacul iranian a fost o replica la uciderea lui Soleimani de catre o…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a aparat marti legalitatea raidului american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, precum si a oricarei actiuni militare viitoare a Statelor Unite impotriva Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Nu am vazut niciodata aceasta…

- Coalitia internationala condusa de SUA a anuntat duminica suspendarea activitatilor de sprijin si instructie pentru trupele irakiene, pentru a se concentra astfel pe protejarea bazelor din Irak unde se afla personalul acestei coalitii, baze care au fost frecvent atacate in ultima vreme si sunt potentiale…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…