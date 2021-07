Stiri pe aceeasi tema

- Noua lista a țarilor din zona cu risc epidemiologic, adoptata astazi. Ce modificari au fost aduse de la 1 august Noua lista a țarilor din zona cu risc epidemiologic, adoptata astazi. Ce modificari au fost aduse de la 1 august Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat, in funcție de rata de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra in vigoare din 1 august. In zona roșie au intrat: Grecia, Irlanda, Monaco, Maldive, Bahamas, Curacao și Insulele Virgine ale Statelor Unite. Comitetul Național pentru…

- gUVERNUL a actualizat joi, 29 iulie, lista tarilor cu risc epidemiologic. 40 de state se afla in total in zona roșie, printre ultimele state intrate se numara și Grecia, una dintre țarile preferate de turiștii romani. In schimb, pe lista galbena au intrat mai multe state printre care Franța, Belgia…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea nr. 48 din 22 iulie și a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, care va intra in vigoare duminica, 25 iulie. Potrivit listei actualizate, 35 de țari și teritorii sunt incluse in „zona roșie” și alte 21 in „zona galbena”.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 15 iulie 2021, Hotararea numarul 46 prin care se aproba lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Principalele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi seara, Hotararea nr 39 prin care a fost modificata lista statelor clasificate in cele trei zone (verde, galbena, rosie), in conformitate cu incidenta... The post A fost modificata lista țarilor cu risc epidemiologic: Franța trece in zona galbena,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi seara lista zone de risc epidemiologic, iar principala modificare este trecerea Franței din zona roșie in cea galbena. Astfel, romanii care se intorc din Franța vor fi exceptați de la carantina daca vor prezenta un test Covid negativ sau…

- Guvernul a actualizat joi, 27 mai, lista tarilor cu risc epidemiologic. In ciuda incidentei cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2, Marea Britanie este in zona galbena din cauza unei tulpini cu raspandire rapida, a explicat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres…