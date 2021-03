Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Intr-un articol in Sunday Telegraph, Frost a aparat din nou masura unilaterala a Marii Britanii de a facilita comertul spost-Brexit cu Irlanda de Nord, fata de care UE a promis ca va incepe o actiune legala din cauza incalcarii termenilor acordului pentru Brexit. De la iesirea Marii Britanii din UE…

- Regatul Unit post-Brexit este necesar sa clarifice ce relatie vrea sa aiba cu Uniunea Europeana (UE), declara Emmanuel Macron intr-un interviu publicat in editia de sambata a cotidianului britanic The Guardian, relateaza AFP. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și…

- ”Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului - n.red) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii”, a anunțat Johnson la un briefing de presa.In privința vaccinurilor dezvoltate pana acum, Premierul…

- Regatul Unit refuza sa acorde ambasadorului Uniunii Europene la Londra un statut diplomatic veritabil si creeaza astfel tensiuni puternice dupa divortul recent al celor doua parti, dezvaluie BBC, relateaza Reuters potrivit news.ro. Regatul Unit a parasit in mod oficial Uniunea Europeana la…

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Ni se intorc valorile acasa. Cei 30 de condamnați romani vor fi facuți pachet și trimiși la București saptamana viitoare. Guvernul de la Londra vrea astfel sa scape de infractorii Europei, dupa „divortul” de Uniunea Europeana. Autoritatile britanice au decis sa trimita puscariasii in tarile lor de origine.…

- Ni se intorc valorile acasa. Cei 30 de condamnați romani vor fi facuți pachet și trimiși la București saptamana viitoare. Guvernul de la Londra vrea astfel sa scape de infractorii Europei, dupa „divortul” de Uniunea Europeana. Autoritatile britanice au decis sa trimita puscariasii in tarile lor de origine.…