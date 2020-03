Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal "Curtea Domneasca" din Targoviste anunta, miercuri, ca suplimenteaza masurile de protectie anuntate initial si ca sisteaza complet activitatile cu publicul in muzeele din subordonare. "Avand in vedere noile masuri anuntate in conferinta de presa organizata la sediul Ministerului…

- In urma masurilor luate de Consiliul Județean Argeș pentru limitarea și prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus (Covid- 19), in perioada 10- 31 martie, Biblioteca Județeana Dinicu Golescu Argeș suspenda toate evenimentele culturale planificate. Managerul Octavian Sachelarie a anunțat ca ele vor fi…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, organizeaza expozitia etnografica ”Costumul popular romanesc – arta si traditie”. Evenimentul are loc la Muzeul de Istorie.

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” organizeaza o serie de ateliere interactive pentru elevi, in cadrul programului national de activitati extrascolare, intitulat „Scoala Altfel – Sa stii mai multe, Sa fii mai bun!”. Programul va avea loc la muzeele Complexului…

- Fundatia Culturala „Remember Enescu”, Liceul de Arte „Balasa Doamna”, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste și Post-ul Elevii Liceului de Arte susțin recitalul instrumental “Ambasadorii muzicii” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste, impreuna cu Centrul Cultural pentru UNESCO Post-ul Manifestari culturale de Ziua Unirii, la Muzeul „Casa Romantei” din Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste anunta programul special de vizitare, pentru ziua de 24 ianuarie 2020, cand este sarbatorita Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859).

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste va invita marti, 17 decembrie 2019, ora 13.00, la deschiderea expozitiei ”Chintus, beches, laibar - cojoace din Transivania”, ce va avea loc la Muzeul de Arta din Targoviste.