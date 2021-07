Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a acceptat patru asocieri si doua companii dupa finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor depuse in cadrul procedurii de atribuire Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu - Pitesti, Sectiunea 2: Boita - Cornetu", a anuntat, vineri, CNAIR.



"CNAIR SA a calificat, in urma aplicarii criteriilor de selectie, conform algoritmului de calcul aferent Criteriilor de selectie nr. 1-5, urmatoarele candidaturi pe primele 6 locuri: Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S; Asocierea…