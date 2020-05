Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere demareaza joi, la ora 22:00, executia lucrarilor de inlocuire a parapetelui rutier din beton, montat ca separator de sens, pe sectorul de drum DN 1, in zona Pasajului Baneasa, conform unui comunicat al CNAIR remis AGERPRES.



"Inlocuirea acestui tip de separator de sensuri este necesar din cauza existentei unor degradari accentuate a celui existent. Pentru a reduce numarul de accidente soldate cu victime in urma patrunderii pe contrasens, CNAIR SA continua activitatea demarata in anii anteriori de montare a parapetelui rutier…