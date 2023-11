Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi ca in noaptea de joi spre vineri (10.11.2023), in intervalul orar 00:00 – 02:00, ca urmare a inlocuirii unor echipamente de comunicații din centrul de date, exista posibilitatea ca activitatea de emitere a rovinietelor și peajelor…

- ”Pe DN2 (E85), la km 131+800 a fost montat primul sector de parapet mobil! Acest tip nou de sistem va permite transferul traficului rutier de pe o cale pe alta, dar si interventia utilajelor CNAIR si a autovehiculelor altor autoritati, in cazul producerii unor blocaje provocate de accidente sau de inzapezire”,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca circulația pe Podul de la Braila nu va mai fi intrerupta in timpul nopții, adaugand ca masura nu iși mai are rostul in condițiile in care macaralele inca nu sunt demontate. Grindeanu a declarat, miercuri, 1 noiembrie, la Podul de la Braila, ca doar…

- Posibile intreruperi ale serviciului de emitere rovinieta și peaj in punctele aparținand OMV PETROM anunțate de cei de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR). Problemele ar putea aparea, conform CNAIR, in intervalul 19.09.2023 ora 23:00 – 20.09.2023 ora 01:00,…

- CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania ca in intervalul 19.09.2023 ora 23:00 ndash; 20.09.2023 ora 01:00, exista posibilitatea ca activitatea de emitere a rovinietelor si peajelor, in punctele de distributie apartinand OMV PETROM MARKETING SRL, sa se desfasoare cu intreruperi,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, in noaptea de marti spre miercuri, sunt posibile intreruperi ale serviciului de emitere a rovinietei si peajului in punctele apartinand OMV Petrom, din cauza unor lucrari de mentenanta la sistemul informatic. ”CNAIR…

- Posibile intreruperi la emiterea rovinietei și peajului in noaptea de marți spre miercuri: Anunțul CNAIR Posibile intreruperi la emiterea rovinietei și peajului in noaptea de marți spre miercuri: Anunțul CNAIR Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca in noaptea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca restricțiile de circulație aplicate in weekend pe numeroase șosele din Romania din cauza caniculei vor fi in vigoare și luni.