- Finala de astazi dintre Franța și Argentina aduce fața in fața 2 fotbalisti-vedeta, care la Mondialul din Qatar evolueaza in tabere adverse, insa in restul timpului sunt colegi de Club. Argentinianul Leo Messi și francezul Kylian Mbappe.

- Argentina și Franța se vor intalni duminica in Qatar, in finala Campionatului Mondial de fotbal 2022. Daca președintele francez Macron a decis sa vina la meci, omologul sau argentinian nu va face acest lucru din superstiție.

- Campioana mondiala en titre, Franta, si nationala Argentinei, dubla castigatoare a trofeului in urma cu cateva decenii, lupta pentru titlul suprem in Qatar, de la ora 17.00, pe stadionul Lusail, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul mijlocaș argentinian Maxi Rodriguez a declarat ca spera ca Lionel Messi sa aduca in sfarșit acasa o Cupa Mondiala in finala din weekend, impotriva Franței. Atacantul vedeta, care va obține cea de-a 172-a selecție, joaca duminica (18 decembrie) la a cincea și ultima sa Cupa Mondiala. Rodriguez,…

- Naționala Franței a incasat o lovitura dura, cu numai doua zile inainte de meciul contra Argentinei, din finala Campionatului Mondial din Qatar. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. ...

- Mondialul de fotbal din Qatar se afla pe ultima suta de metri. Mai sunt de disputat cele doua finale, Croația – Maroc finala mica pentru locurile 3-4 sambata, 17 decembrie 2022 iar apoi marea finala Franța – Argentina, programata duminica, 18 decembrie 2022, ambele de la ora 17:00, ora Romaniei. Fostul…

- Argentina – Franța este meciul care va decide echipa care va caștiga trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua echipe s-au intalnit și la ultimul turneu final, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3 in duelul din optimile competiției. Ultima partida de la aceasta Cupa Mondiala…

- Pentru prima oara in ultimii 36 de ani, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, va rata finala Cupei Mondiale de fotbal, care se va disputa duminica, 18 decembrie, in Qatar, informeaza agentia DPA, citat de Agerpres.Thomas Bach va ramane acasa sa vada meciul care va stabili…