Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters.

- Internationalul argentinian Lionel Messi a confirmat joi ca Mondialul din Qatar va fi ultimul pentru el si ultima sansa de a cuceri trofeul alaturi de nationala Argentinei. Lionel Messi a confirmat intr-un interviu acordat unui canal TV sud-american, Star+, faptul ca 2022 va fi ultima Cupa Mondiala…

- Leo Messi, 35 de ani, a declarat ca turneul final din iarna va fi ultimul Campionat Mondial la care va lua startul din postura de jucator al Argentinei. Campionatul Mondial din Qatar va debuta pe 21 noiembrie, iar marea finala este programata pe data de 18 decembrie. Argentina face parte din grupa C,…

- Lionel Messi, superstarul lui Paris Saint-Germain, vrea sa caștige in sfarșit Cupa Mondiala in ceea ce va fi probabil ultimul sau turneu major - cu Argentina, aflata in ultima vreme intr-o forma uimitoare.

- Lionel Messi, superstarul lui Paris Saint-Germain, vrea sa caștige in sfarșit Cupa Mondiala in ceea ce va fi probabil ultimul sau turneu major cu Argentina, aflata in ultima vreme intr-o forma uimitoare, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mauro Icardi (29 de ani) vrea sa plece de la PSG, acolo unde nu are asigurat postul de titular. Argentinianul cauta o echipa la care sa joace in mod constant, pentru a putea intra in vederile selecționerului naționalei „pumelor”, Lionel Scaloni, avand in vedere ca in numai doua luni va avea loc Campionatul…

- Turneul final al ​Cupei Mondiale din Qatar va incepe cu o zi mai devreme decat era programat, daca biroul de conducere al FIFA va fi de acord cu un plan care prevede ca ceremonia de deschidere și primul meci al țarii gazda sa aiba loc duminica, 20 noiembrie, informeaza Reuters, care citeaza o sursa…