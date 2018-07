Stiri pe aceeasi tema

- Revista presei sportive din debutul lunii iulie este dominata de șocul zilei de duminica de la Cupa Mondiala din Rusia. Campioana din 2010, Spania, echipa cu staruri de renume de la Barcelona și Real, s-a facut de ras la turneul final, fiind trimisa acasa de Rusia.

- Echipa gazda a Cupei Mondiale de Fotbal, Rusia, s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei dupa ce a invins la loviturile de departajare Spania.Dupa 90 de minute, scorul era 1-1. Acelasi scor se inregistra si dupa 120 de minute. La loviturile de la 11 metri, spaniolii au ratat de…

- Tunisia a obtinut primele puncte, dupa ce a castigat partida cu Panama, din ultima etapa a Grupei G. 2-1 a fost scorul intalnirii dintre cele doua nationale, eliminate inca de dinaintea startului meciului. Intr-un meci in care miza a fost doar locul 3 in grupa, Tunisia si Panama au oferit o prima repriza…

- Cativa fani mexicani merg peste tot in Rusia cu o fotografie in marime naturala a prietenului lor, imprimata pe un carton. Ei spun ca prietenul lor nu a fost lasat de sotie sa mearga la Cupa Mondiala.

- Portugalia, campioana en titre a Europei, și Spania, campioana Mondiala din 2010, se intalnesc in derby-ul zilei de la Campionatul Mondial din Rusia, la ora 21:00. Echipele de start: PORTUGALIA: Rui...

- Analistii bancii de investitii Goldman Sachs, cu sediul la New York, au prezis ca Brazilia va castiga titlul mondial la CM de fotbal 2018 din Rusia, dupa ce va invinge Germania in finala, in timp ce Spania, o alta favorita, va fi eliminata in sferturi, relateaza EFE. Conform studiului…

- Prezentarea echipelor din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Portugalia, Spania, Maroc, Iran. PORTUGALIA Palmares: Cupa Mondiala: locul 3 in 1966, locul 4 in 2006; a 7-a participare EURO: campioana in 2016, finalista in 2004, semifinalista in 1984, 2000 si 2012 Cupa…

- Petre Apostol Pentru prima data in istorie, echipa nationala de rugby a Romaniei nu va fi prezenta la Cupa Mondiala, la editia de anul viitor. Iar asta nu este din cauza faptului ca „stejarii“ nu s-au calificat pe teren, ci a lipsei de profesionalism a celor care conduc federatia! Alaturi de nationalele…