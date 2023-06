Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc și-a facut deja o tradiție sa participe la evenimentele importante din oraș, iar edilul municipiului Cluj-Napoca n-a lipsit nici de la „Crosul Supereroilor” - eveniment caritabil in cadrul Sports Festival.

- Furtuna care a lovit Clujul, vineri seara, a adus grindina in cartierul Maraști.ISU Cluj a emis o avertizare Ro Alert. “A fost emis mesaj Ro-alert cod Portocaliu de vreme rea pentru: Cluj-Napoca, Baciu, Apahida, Cojocna, Bonțida, Feleacu, Jucu, Chinteni și Borșa”, a anunțat ISU Cluj.

- Primaria Cluj-Napoca anunța mai multe restricții de circulație cu ocazia evenimentelor ce se desfașoara in municipiu la inceputul lunii iunie. Cu ocazia ”The Power of Sports – Sports Festival”, care se va desfașura la Cluj-Napoca in perioada 1 iunie – 4 iunie 2023, sunt necesare urmatoarele restricții…

- Cea de-a patra ediție SPORTS FESTIVAL aduce la Cluj-Napoca, in 1 - 4 iunie, inițiere in peste 25 de sporturi, provocare pe traseul Survivor Romania, super campioni fața in fața cu fanii, la Sports Talks, un masterclass dedicat profesioniștilor, crosul Supereroilor, competiții, parada cluburilor sportive,…

- Clujul ar putea avea o noua maternitate, pe langa cele doua existente, Ginecologie 1 și Clinica „Dominic Stanca”, care iși desfașoara activitatea in cladiri construite in urma cu un secol, iar condițiile nu sunt la cele mai inalte standarde.

- Generații legendare in duel, la Sports Festival 2023! Cel mai mare eveniment dedicat sportului revine și in acest an la Cluj-Napoca, in perioada 1-4 iunie, iar capul de afiș va fi ținut de un nou meci de gala. Galatasaray Legends vin la Cluj pentru o infruntare cu cei mai buni jucatori de fotbal ai…

- In deschiderea celei mai recente ședinț de Consiliu local, edilul Emil Boc a raspuns celor care nu sunt mulțumiți de modul in care se modernizeaza municipiul Cluj-Napoca. ”Daca dorim sa avem o țara ca afara și in materie de spații verzi, atunci trebuie sa avem asemenea spații. Raspunsul la intrebarea:…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat ca a semnat contractul de furnizare pentru 18 autobuze electrice articulate, cu o valoare de 16 milioane de euro, bani obtinuti din fonduri europene.Boc precizeaza, intr-un mesaj transmis pe pagina sa de Facebook, ca noile autobuze electrice, cu…