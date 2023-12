Stiri pe aceeasi tema

- „Planeta Craciun” din Piața Unirii din Cluj-Napoca iși așteapta vizitatorii in fiecare zi, pana pe 31 decembrie 2023. In fiecare zi sunt programate spectacole și concerte, dar sunt pregatite și surprize pentru cei mici. Astazi pe 9 decembrie spre exemplu, cei care aleg sa petreaca cateva ore la Targul…

- Intr-o atmosfera de basm, seara trecuta s-a deschis Targul de Craciun de la Cluj, eveniment la care au luat parte peste 1.000 de persoane. „Planeta Craciun” și-a deschis porțile in Piața Unirii din Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie s-a pornit și iluminatul festiv. Deocamdata, becurile si beculetele au…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun”, primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania.

- MAINE: Se deschide Targul de Craciun organizat de UNTOLD, la Cluj-Napoca. PROGRAMUL de pe ,,Planeta Craciun”, din weekend. Principalele atracții Targul de Craciun ,,Planeta Craciun”, primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania, se…

- Cand se deschide Targul de Craciun de la Cluj-Napoca, organizat de UNTOLD Universe. Principalele atracții și surprize Deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun”, primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca, are loc vineri. Targul este organizat in Piața Unirii…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun", primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj-Napoca și unul dintre cele mai așteptate din Romania. Targul este organizat in Piața Unirii din Cluj-Napoca și va fi deschis…

- Vineri, 24 noiembrie 2023, la ora 19:00, va avea loc deschiderea oficiala a Targului de Craciun ,,Planeta Craciun", primul targ de sarbatori organizat de UNTOLD Universe in Cluj Napoca si unul dintre cele mai asteptate din Romania. Carlarsquo;s Dreams, EMAA si Speak Floyd printre primii artisti care…