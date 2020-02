Clujana a iesit din insolventa: Cum s-a revitalizat un brand cu o istorie de peste 100 de ani

In doar doi ani de la deschiderea procedurii sub coordonarea CITR, producatorul de incaltaminte Clujana iese din insolventa consolidat si reintra insanatosit in circuitul economic.



Iesirea din insolventa a acestui brand cu o istorie de peste 100 de ani pune in lumina aspectele pozitive ale insolventei, in care salvarea valorii inseamna revitalizarea business-ului si aducerea lui in actualitate, printr-un mix intre traditie si modernitate.



Consecventa in misiunea sa de salvare, CITR, o companie Impetum Group, reconfirma solutiile sofisticate de reorganizare pentru care a devenit…