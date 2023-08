Stiri pe aceeasi tema

- Atenție șoferi! Restricții de circulație pe autostrazile A10 Sebeș-Turda și A3. Reparații la carosabil și refacerea marcajelor Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat miercuri restricții de circulație pe autostrazile A10 Sebeș – Turda și A3. Restricții de circulație pe Autostrada…

- VIDEO| Un tanar de 26 de ani, din Alba, a provocat un accident in Cluj: A lovit o alta mașina, dupa ce a intrat pe contrasens, intr-o depașire periculoasa Un tanar de 26 de ani, din Alba, a provocat vineri, 18 august, un accident in localitatea Luna , din județul Cluj, dupa ce s-a angajat intr-o depașire…

- FOTO-VIDEO: Tanar din Alba, implicat in accident rutier in județul Cluj. Doua mașini lovite dupa o depașire in trafic Un tanar din județul Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut vineri seara in județul Cluj. Conducea o mașina și a lovit alt autoturism, in depașire. Potrivit IPJ Cluj,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in seara de luni la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cuzdrioara din județul Cluj. La fața locului s-au deplasat o autospeciala complexa și un echipaj SMURD. Echipajele operative au gasit o motocicleta avariata, din care se scurgea…

- Un muncitor care lucra la o banda transportatoare in interiorul unei fabrici din Dej a suferit grave leziuni, fiind preluat de urgența și transportat la spital. Potrivit IPJ Cluj, la data de 8 august, in jurul orei 14.15, Poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca un barbat, care se afla…

- 17 iulie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba pana luni, la ora 20.00: Pericol de viituri și scurgeri pe versanți 17 iulie| COD GALBEN de INUNDAȚII in Alba pana luni, la ora 20.00: Pericol de viituri și scurgeri pe versanți O avertizare cod galben de inundații pentru județul Alba și Cluj a fost emisa luni,…

- Primul lot al centurii metropolitane, care va extinde drumul dintre Cluj și Florești la șase benzi, va avea banda dedicata autobuzelor și urgențelor, dar și piste de biciclete. Lotul 2 al centurii se apropie de relicitare.

- Un accident cu doi morți s-a produs duminica dimineata pe drumul Cluj - Oradea.Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Șaula, comuna Izvoru Crișului. In accident au fost implicate o autocisterna și un autoturism puternic…