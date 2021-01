Stiri pe aceeasi tema

- Scene desprinse din filme s-au vazut la Cluj-Napoca, unde o fata a fost trasa pe jos pana intr-o mașina de un barbat. Totul s-a intimplat in seara zilei de 14 ianuarie, intr-o stație de autobuz din Piața Mihai Viteazu, cu zeci de oameni care au asistat inmarmuriți la ceea ce se intampla. Luați prin…

- Clujul este pregatit pentru etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19, iar Primaria a pregatit centrele de vaccinare.Alaturi de prefectul Mircea Abrudean și viceprimarul Dan Tarcea am prezentat astazi unul dintre centre de vaccinare amenajate de Primarie, gata pentru a primi de luni, 18 ianuarie,…

- O tanara de 15 ani din Baciu a fost rapita și urcata cu forța intr-o mașina, dupa cum se vede și in imaginile filmate.Rapirea a avut loc in seara zilei de 14 ianuarie, iar faptașii au fost prinși.Cluj: Tanara rapita pe strada in Cluj-Napoca. Au forțat-o sa intre in mașina

- O tanara din Baciu a fost luata pe sus și constransa sa intre intr-un autoturism pe o strada din Cluj-Napoca. La data de 15 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale și cei ai Secției 1 Poliție au reținut pentru o perioada de 24 de ore…

- În aceasta dimineața, în jurul orei 6:40, doua autospeciale au intervenit pentru a stinge flacarile care au cuprins o mașina parcata pe strada Teodor Mihali din Cluj-Napoca. Când pompierii au ajuns la fața locului, flacarile…

- La data de 23 noiembrie anul curent în jurul orei 14.30, a avut loc un accident rutier pe strada Alexandru Vaida Voievod din municipiul Cluj-Napoca. Conform primelor informații, un conducator auto de 39 de ani, din Cluj-Napoca, care…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus la Cluj ca municipiul nu va intra in carantina, deși sunt multe cazuri, pentru ca aici sistemul sanitar inca este funcțional și se mai pot impune restricții. Clujul testeaza cel mai mult din țara și astfel conduce clasamentul județelor cu cele mai multe infecții.…

- Un barbat de 53 de ani a fost lovit mortal de o mașina. Victima se deplasa pe partea carosabila a drumului cand a fost accidentat mortal de o autospeciala, vineri, in localitatea clujeana Dabaca. „In interiorul localitatii Dabaca, pe DJ 1 61 a avut loc un accident rutier. Conducatorul unei autoutilitare,…