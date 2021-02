Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) s-a sesizat in cazul unui operator de la Serviciul de Ambulanta (SAJ) Cluj, care ar fi dat dovada de comportament neprofesionist in cazul unui copil bolnav ai carui parinti au sunat la 112 pentru ajutor. "Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, care vizeaza o inregistrare dintre apartinatorul unei fetite si un operator al Serviciului de Ambulanta Cluj, prin apel la numarul unic de urgenta 112, pentru corecta informare a opiniei publice precizam ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta s-a sesizat cu privire la aceasta speta si a solicitat…