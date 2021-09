Stiri pe aceeasi tema

Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD, continua! Organizatorii au lansat cea de-a șaptea ediție a campaniei de donare...

- Misiunea UNTOLD de a susține și incuraja donarea de sange continua. Tradiția Blood Network trebuie pastrata - Romania are nevoie de sange in aceasta perioada mai mult decat oricand. Persoanele care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga țara, pana in 5 septembrie 2021, și intra in rețeaua…

