Un barbat de 35 de ani a furat mai multe reptile dintr-un vivariu din Cluj-Napoca, printre care si un sarpe Boa Curcubeu, el fiind prins in flagrant de catre politisti.



"Politistii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar, Compartimentul Investigatii Criminale, au organizat o actiune de prindere in flagrant delict a unui barbat de 35 de ani, din comuna Floresti, banuit de sustragerea de reptile. Astfel, sub pretextul achizitionarii a doi serpi, persoana vatamata si politistii s-au deplasat la domiciliul barbatului si au identificat un sarpe Boa Curcubeu, acesta fiind cel sustras…