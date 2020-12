Stiri pe aceeasi tema

- De fiecare data, cand se apropie alegerile, desi vocea ratiunii ma avertizeaza sa nu-mi repet greseala, am totusi un mic si naiv sentiment al asteptarii a ceva care sa aduca a salvare providentiala. Sigur, e o iluzie la care contribuie si gustul meu pentru spectacol. Adevarul este ca sper mereu sa se…

- Complexul Muzeal „Ion Borcea” organizeaza, in ziua de 3 decembrie 2020, Sesiunea de Comunicari „Biologia si dezvoltarea durabila”, editia a XVIII-a. Anul acesta, din cauza crizei mondiale a sanatatii, lucrarile se vor desfasura in mediul virtual. Simpozionul „Biologia si dezvoltarea durabila” este cunoscut…

- Festivalul artelor, organizat de Scoala Populara de Arte si Meserii Bacau in mediul online, a avut o audienta care a pus in dificultate juriul. Marinela Potarniche (inspectoare de specialitate; presedinta comisiei), Olguta Patu (directoarea Festivalului), Claudia Martinica (Palatul Copiilor Iasi), Ana…

- Se circula normal pe DN 15, Bacau- Hemeiuș, Buhuși, spre și dinspre Piatra Neamț. Lucrarile din dreptul barierei de la Gheraiești s-au finalizat, iar de ieri tronsonul de drum a fost redat traficului. Din 19 octombrie, circulatia rutiera pe DN 15 a fost inchisa, pentru realizarea unor lucrari de reparatii…

- Termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic este, in prezent, in medie, de 5 zile lucratoare. Instituția Prefectulului județului Bacau a anunțat ca necesitatea asigurarii unui serviciu public de calitate, in contextul epidemiologic actual, in care a fost inregistrat un numar mai mic de cereri…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a emis o noua hotarare, prin care s-au actualizat scenariile funcționare pentru unitațile de invațamant preuniversitar din județul Bacau, ca urmare a ratei incidenței cumulative COVID-19 a cazurilor de imbolnaviri. Din cele 497 de astfel de unitați, in…

- Scurte repere: Adrian Jicu – „Mașinaria Nora” (analiza romanului „Hipodrom”); Ion Fercu – „Șoptind elevat de la urechea judecatorului Cronos” (comentarii la volumul „Cronofiabile”, de Marius Manta); Adrian Lesenciuc – „Niciun istm, niciun -ism. Despre singularitatea insulei Echinox” (comentarii pe marginea…

- Urmare a apariției cazurilor de coronavirus in randul profesorilor (și chiar a elevilor), prin ultima hotarare (36/1/10/2020) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sunt suspendate cursurile in școli și se invața online, dupa cum urmeaza: – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau: clasa a XI-a…