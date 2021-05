Clubhouse a avut sub 1 milion de instalări în aprilie Doar 922.000 de download-uri a numarat Clubhouse luna trecuta, conform Sensor Tower, ceea ce reprezinta o a doua scadere masiva a acestui indicator, pentru aplicatia care parea pe cai mari in urma cu doar doua luni. Fata de varful din luna februarie, cand era instalata de 9,6 milioane de ori, Clubhouse a scazut, in doar doua luni, de peste 10 ori. Caderea Clubhouse a inceput sa se vada din luna martie, cand a fost descarcata de 2,7 milioane de ori, de la 9,6 milioane download-uri cu doar o luna in urma. Clubhouse este evaluata undeva in jurul a 4 miliarde de dolari si, in ciuda, scaderii drastice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

