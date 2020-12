Club Sportiv Lake View, adversar in instanta al Municipiului Constanta prin Primar. Cand se judeca procesul

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta a pronuntat o decizie definitiva in cauza la data de 15 decembrie 2020. Instanta de apel a respis apelul Liceului Tehnologic Tomis impotriva hotararii primei instante. Liceul fusese amendat de Protectia Consumatorilor cu 5.000 de lei, pentru mai multe deficiente constatate de inspectorii…

- Decizia autoritatilor de a suspenda cursurile scolare in regim „fata in fata” a fost contestata la Iasi de catre reprezentantii a 12 unitati de invatamant private, precum si de o asociatie.

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au decis marți o noua amanare, a treia, in dosarul in care ar trebui sa se pronunțe cu privire la validarea mandatului de primar al Liei Olguta Vasilescu. Astfel, magistrații au decis sa fixeze un nou termen pentru data de 4 noiembrie, la ora 12. In lipsa validarii…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au decis luni sa mai amane o data pronunțarea cu privire la validarea mandatului de primar al Liei Olguta Vasilescu. Este deja a doua oara cand iau aceasta hotarare. Conform informațiilor publicate pe portalul de judecata, magistrații au decis sa fixeze un nou termen…

- Judecatoria Sectorului 1 a amanat, pentru maine, 15 octombrie 2020, pronuntarea unei decizii privind validarea lui Clotilde Armand in functia de primar al Sectorului 1. Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 1 a luat in discutie astazi acest caz, insa a amanat pronuntarea pentru joi. „Amana pronuntarea…

- Ieri, la Judecatoria Constanta Sectia Civil, a fost inregistrat dosarul cu numarul 23280 212 2020, avand ca obiect validare primar.Parte in dosar in calitate de petent este Chitac Vergil, procesul aflandu se in stadiul procesual Fond.Instanta nu a stabilit un prim termen de infatisare.Dosarul a fost…

- Instanta a respins toate exceptiile invocate in cauza, inclusiv pe cea potrivit careia s ar fi prescris dreptul la actiune al Municipiului Constanta. In aceste conditii, judecata poate merge mai departe. Cele 50 de milioane de euro solicitate reprezinta despagubiri pentru prejudiciul suferit de Municipiul…