“Clovnii“ de la Teatrul Luceafărul Iaşi, premiaţi la un festival internaţional. Interpretare nonverbală Echipa artistica a Teatrului Luceafarul din Iasi a participat cu spectacolul „Statia clovnilor" la Festivalul International de Teatru Puck de la Cluj-Napoca, unde a castigat Premiul „Mona Marian" pentru interpretare colectiva. Spectacolul teatrului iesean a fost prezentat de doua ori in sala Academiei Nationale de Muzica „Gh. Dima". Juriul a fost alcatuit din Luise Lapointe, director al Festivalului de la Casteliers (Montreal, Canada), Sun Wook Hyon, managerul Festivalului din Chuncheon (Coreea de Sud), Raluca Sas Marinescu (cadru didactic la Facultatea de Teatru si Film a Universitatii „Babes-Bolyai")… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

