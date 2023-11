Stiri pe aceeasi tema

- Ironii pe seama protestatarilor scoși de PSD Sector 3 in frunte cu Robert Negoița in fața Primariei Capitalei pemtru a-l huidui pe primarul Nicușor Dan, in cazul retrocedarii Parcului IOR . Toți aveau pancarte cu mesaje care conțineau virgula intre subiect și predicat. „Nu pot sa ma abtin, dar PSD ar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca nici fostul primar general, Gabriela Firea, nici primarul Sectorului 3, Robert Negoita, nu au fost in stare sa vina cu dovezi ca in zona IOR a fost parc, aratand ca exista o decizie judecatoareasca, confirmata de ICCJ, care spune ca acolo nu e…

- Daniel Florea, fost primar PSD al Sectorului 5, intre anii 2016 și 2020, s-a inscris in Partidul Republican și va face parte din grupul AUR. Deputatul Daniel Florea s-a inscris in Partidul Republican și va activa in grupul AUR. In perioada 2016-2020 el a fost primarul Sectorului 5 din Capitala. „Pe…

- Suspect in dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat. Potrivit surselor Realitatea Plus, directorul firmei, Bogdan Adimi, se pregatește sa fuga din țara.Andrei Darcea, impreuna cu avocatul Iancu…

- Clotilde Armand a luat decizia de a modifica programul de funcționare al restaurantelor din parcurile Sectorului 1. Primarul susține ca “a avut multe plangeri din cauza muzicii date la maxim in parcul Herastrau de patronii unor așa-zise cluburi de fițe.” “Da, ați auzit bine!” “Toate restaurantele care…

- Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Tudor Chirila de la trupa Vama Veche o lauda pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București. El susține ca a luat decizia corecta de a suspenda cateva terase din Herastrau. “Clotilde Armand a facut un gest normal pe care trebuia sa-l faca demult.…

- Vicepreședintele USR Claudiu Nasui, deputat de București, a declarat miercuri, contactat de Știripesurse.ro, ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, nu se incadreaza in definiția „penalilor”, dupa ce i-a fost adusa calitatea de suspect intr-un dosar despre remuneratia primita intr-un proiect european.Fost…