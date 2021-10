Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, pe Facebook, ca instanta a respins o cerere a PSD Sector 1 de anulare a hotararii Biroului Electoral Central prin care au fost centralizate rezultatele alegerilor pentru primarii sectoarelor din Bucuresti si din alte localitati, informeaza Agerpres…

- O filmare in care un golfer este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de pe pagina…

- Gala Uniunii Cineastilor din Romania (UCIN) va avea loc luni seara, de la ora 19,30, la Opera Nationala din Bucuresti, iar pe scena vor urca celebritati din lumea teatrului si cinematografiei, televiziunii, muzicii si sportului, pentru decernarea premiilor la fiecare din cele 20 categorii. Potrivit…

- Cinci consilieri USR PLUS au trimis, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, o sesizare in care le-au relatat procurorilor ce au gasit, in luna iulie, pe santierul deschis in zona Esplanada din centrul Capitalei, unde zilele trecute au murit doi muncitori. „Consilierii generali USR…

- Primarul Sectorului 1 a fost mandatat sa inceapa o actiune in instanta de reziliere a contractului cu Romprest, anunța Clotilde Armand despre sine, calificand decizia drept „o mare victorie”. „Dincolo de linșaje mediatice, dincolo de jignirile și calomniile impotriva mea, dupa lungi batalii, dupa ziua…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a firmat marți, 27 iulie, ca, cel mai probabil, autoritatea locala va semna miercuri, 28 iulie, un contract cu o firma de salubritate pentru ridicarea gunoiului. Potrivit edilului, contractul cu firma Brai-Cata SRL „nu este un contract de salubrizare”.„Maine…