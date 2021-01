Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, a afirmat duminica pe Facebook ca „toata conducerea RAPPPS trebuie zburata urgent din functie”, motivand starea hotelului Triumf din Bucuresti, lasata sa se degradeze.

- Liderul AUR, deputatul George Simion, a declarat vineri la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis „ține in lesa conducerea PSD”. George Simion a apreciat ca șeful statului este un președinte „absent” in cei 6 ani de mandat pe care i-a exercitat pana acum. In acest sens, el a spus ca ar fi…

- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de sef al Politiei Capitalei au fost suspendate temporar. Reamintim ca la conducerea acestei institutii a fost imputernicit pana marti, 5 ianuarie, comisarul sef Bogdan Berechet despre care politistii din Bucuresti spun ca a intermediat intalnirea,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, este propunerea PNL pentru funcția de premier, susțin surse de la varful partidului. Conducerea PNL urmeaza sa valideze in ședința aceasta propunere. Coșurile de cumparaturi ar putea fi interzise in supermarketurile din București Președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, i-a demis marți din funcție pe directorii Administrației Domeniului Public, Poliției Locale și Direcției Investiții, potrivit unui comunicat de presa emis de Primarie. Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute,…

- Lideul USR, Dan Barna, deputat de Sibiu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile locale din Sibiu dau dovada de incompetenta si ”rostogolesc” decizia carantinarii orasului, desi municipiul a depasit rata de infectare de 11 cazuri la mia de locuitori. Barna descrie situatia ca fiind ”tragica” si…